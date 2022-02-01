Статистика: в МВД назвали район Коми, где больше всего дерутся

В первом чтении принят законопроект, который усиливает наказание за побои. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Сделали это, чтобы избежать слабого наказания при повторном преступлении. По словам законодателей, обычно подсудимому выносили такой же приговор, как и в первый раз, поэтому исправления никакого не было. Теперь могут посадить на один год за повторное преступление. Портал «Pro Город» совместно с МВД по Коми подготовил статистику: где чаще всего в регионе фиксировали случаи побоев за последние три года.

Наибольшее количество побоев пришлось на самый разгар пандемии, когда многие сидели дома на самоизоляции: 51 случай зафиксировали в полиции в 2020 году. А за три года таких случаев в регионе набралось 137.