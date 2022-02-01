Статистика: в МВД назвали район Коми, где больше всего дерутся

В первом чтении принят законопроект, который усиливает наказание за побои. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Сделали это, чтобы избежать слабого наказания при повторном преступлении. По словам законодателей, обычно подсудимому выносили такой же приговор, как и в первый раз, поэтому исправления никакого не было. Теперь могут посадить на один год за повторное преступление. Портал «Pro Город» совместно с МВД по Коми подготовил статистику: где чаще всего в регионе фиксировали случаи побоев за последние три года.
Наибольшее количество побоев пришлось на самый разгар пандемии, когда многие сидели дома на самоизоляции: 51 случай зафиксировали в полиции в 2020 году. А за три года таких случаев в регионе набралось 137.
- На 2019 год пришлось 47 преступлений, в суд отправили 45 уголовных дел. Все они раскрыты.
- В 2020 году зарегистрировали 51 правонарушение. 41 дело направили в суд и 97,9% из них раскрыли.
- В 2021 году в Коми выявили 39 преступлений, из них 30 отправили в суд. Во всех этих делах виновные наказаны.
По данным Комистата, в республике в среднем за 2021 год проживало 808 тысяч человек, то есть на регион приходится 0,02% случаев побоев. Кстати, по оценкам экспертов с сайта NEWS.ru, большинство жертв не приходят в полицию.
В 2019 году больше всех случаев побоев зафиксировано:
- в Усть-Куломском районе – 7;
- в Сыктывкаре и Прилузском районе – по 5.
В 2020 году тройка районов выглядела так:
- в Печоре – 12 случаев;
- в Усть-Куломской районе – 11;
- в Сыктывкаре – 5.
В 2021 году лидер по количеству побоев поменялся:
- в Сыктывдинском районе – 8;
- в Сыктывкаре, Инте, Усть-Куломском районе – по 4.
За последние три года в Усть-Куломском районе зафиксировали 22 случая побоев. Суммарно это больше, чем в остальных регионах. На Сыктывкар пришлось 14 официальных случаев.
Напомним, сейчас по закону за побои грозит такое наказание:
- штраф до 40 тысяч рублей или одна зарплата;
- либо обязательные работы от 40 до 240 часов;
- либо исправительные работы на срок до шести месяцев;
- либо арест на срок до трех месяцев.