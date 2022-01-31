Определены пять победителей акции «Надежный партнер»

АО «Коми энергосбытовая компания» подвело итоги акции «Надежный партнер»*. Между участниками разыграли пять сертификатов на оплату тепла и горячего водоснабжения на сумму 10 000 рублей.

Ежегодно компания проводит акцию «В Новый год - без долгов» для физических лиц. Но в этом году АО «Коми энергосбытовая компания», решило поддержать и занятых в коммерческой деятельности. Поэтому 1 ноября 2021 года ресурсоснабжающая организация запустила акцию и среди представителей малого и среднего бизнеса «Надежный партнер».

Для участия в акции нужно было до 30 ноября заплатить за тепло и горячую воду за ноябрь и декабрь, а также не иметь задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года. Те, кто выполнил все условия, автоматически становились претендентами на победу в розыгрыше призов.

Для проведения розыгрыша составили специальные реестры с номерами ИНН участников. С помощью генератора случайных чисел определили строку и столбец в реестре. Соответствующий ИНН становился победителем. В процессе разыграли пять сертификатов на оплату тепла и горячего водоснабжения номиналом 10 000 рублей. Результаты розыгрыша фиксировали, а за прозрачностью процедуры наблюдали СМИ.