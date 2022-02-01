Подборка: пять самых известных спортсменов из Коми

30 января уроженец Ижемского района Ермил Вокуев выиграл 70-километровый классический марафон «Марчалонга» в Италии. Лыжник превзошел свой результат 2021 года, когда он занял третье место. «Pro Город Сыктывкар» вспомнил пять известных спортсменов, которые родились в Коми.

Раиса Сметанина. Фото sport.rkomi.ru

Коми край дал миру величайшую лыжницу – Раису Сметанину. Уроженка села Мохча Ижемского района из семьи оленеводов смогла изменить историю лыжного спорта и прославить республику на весь мир. Она, по данным сайта Минспорта Коми, стала четырехкратной Олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. Ее именем назвали в 1992 году республиканский лыжный комплекс в Сыктывкаре, а также ей вручили в 1993 году специальный приз ЮНЕСКО – Медаль истинного духа спорта. Это особая награда, которую дают за благородство во время Олимпийских игр. 25 ноября 2013 года Банк России выпустил в честь Раисы Сметаниной юбилейную серебряная монету.

Два десятилетия она лидер советской сборной по лыжам. Но именитая спортсменка не покинула родной регион, а внесла вклад в популяризацию лыж, спорта и здорового образа жизни. В 2022 году спортсмене исполнится 70 лет, но праздновать день рождения она не будет, поскольку по традиции делает это один раз в четыре года. Родилась она 29 февраля 1952 года.

Николай Бажуков, лыжник

Николай Бажуков. Фото flgr.ru

Николай родился в 1953 году селе Троицко-Печорск. Он выиграл свою первую золотую медаль в 23 года на XII Олимпийских зимних играх в Инсбруке (Австрия). По данным Федерации лыжных гонок России, Бажуков стал первым из советских лыжников, кто победил в гонке на 15 км. Вторую золотую награду Николай завоевал в 1980 году в эстафете 4×10 км в Лейк-Плэсид (США).



Василий Рочев, лыжник

Василий Рочев, фото oldsport.rkomi.ru

Василий родился в 1951 году в селе Бакур Ижемского района. Тренеры и общественность выделяла в нём крепкий характер. Он не сдавался на трудных дистанциях – 30 и 50 км. С 1976 по 1980 лидер мужской сборной по лыжам. В Лейк-Плэсиде в 80-м году стал Олимпийским чемпионом. Сейчас, по данным сайта Минспорта Коми, Василий Рочев тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам. Под его руководством команда многократно побеждала Чемпионат России.

Сергей Капустин (1953-1995), хоккей

Сергей Капустин. Фото Юрий Сомов, РИА Новости.

Помимо лыжников Коми край известен и другими видами спорта. Мало кто знает имя легенды хоккейного клуба «Спартак» и сборной СССР Сергея Капустина. Он впервые взял хоккейную клюшку в Ухте и прославил этот город на весь Советский Союз. По воспоминаниям родственников, в детстве Сергей был слабым мальчиком. Но работа над собой позволила ему в 1976 году завоевать титул олимпийского чемпиона в составе сборной СССР. Тогда он набрал 10 очков, а всего за 517 матчей Сергей Капустин забросил 277 шайб.

Его память чтят в Ухте. На доме, где он жил, а также в школе №2 ему открыли мемориальные доски, а ещё в честь него назвали ледовый дворец в этом городе.

Владимир Паршуков (1946-2001), борьба

Владимир Паршуков, фото ourreg.ru

Родился в селе Мыёлдино Усть-Куломского района. В борьбу попал случайно после службы в армии. По сведениям издания «Регион», Паршуков – двухметровый гигант весом около 120 км. Его силы хватало, чтобы вытащить из сугроба застрявшую машину УАЗ. В 1970-е годы один из самых сильных борцов СССР. Хоть и на Олимпиаду ему попасть не удалось, но достижений хватает:

дважды чемпион СССР, трижды занимал второе место;

семь раз брал Кубок Советского Союза;

две золотые медали на Кубке мира: в 1975 и 1978 годах;

чемпион Европы 1977 года.

Также «Pro Город» спросил у местных тренеров о самых известных спортсменах из Коми. Сыктывкарский тренер по биатлону Иван Мишарин остановился на лыжниках. В его список входят: участники Олимпиады в Пекине Илья Семиков и Юлия Ступак, победитель марафона «Марчалонга» Ермил Вокуев, кандидат на олимпиаду из Коми Илья Порошкин, а также Ольга Царёва, которая показала лучший результат среди россиянок на «Марчалонге» в 2022 году – шестое место.

Тренер по баскетболу и мини-футболу Ханверди Исрафилов помимо лыжников советской эпохи (Сметанина, Бажуков, Рочев) вспомнил и талантиливого пловца родом из Воркуты Аркадия Вятчанина.