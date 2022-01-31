Карантин в школах: в Коми закрыли еще 4 учебных заведения

В Коми продолжается закрытие школ и других образовательных организаций на карантин. Об этом сообщили в Управлении образования двух районов, где учеников отправили на дистант или вынужденные каникулы.

В Воркуте с 1 февраля в МОУ «Гимназия № 1», МОУ «Гимназия № 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» в связи с увеличением количества заболевших острыми респираторными инфекциями введен карантин. С 1 до 7 февраля учебный процесс переведен в дистанционный формат.