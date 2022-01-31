Карантин в школах: в Коми закрыли еще 4 учебных заведения

В Коми продолжается закрытие школ и других образовательных организаций на карантин. Об этом сообщили в Управлении образования двух районов, где учеников отправили на дистант или вынужденные каникулы.
В Воркуте с 1 февраля в МОУ «Гимназия № 1», МОУ «Гимназия № 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» в связи с увеличением количества заболевших острыми респираторными инфекциями введен карантин. С 1 до 7 февраля учебный процесс переведен в дистанционный формат.
По данным администрации Троицко-Печорского района, в СОШ №1 - 28,7% заболевших, 10 классов из 26 находятся на карантине. В ООШ поселка Троицко-Печорск - 20% заболевших, 2 класса на карантине. Ежедневно ЦРБ обрабатывает до 70 вызовов врачей к заболевшим детям. В связи с этим в данных школах с 1 по 8 февраля 2022 года установлен карантин.
В детской музыкальной школе» детско-юношеской спортивной школе, центре внешкольной работы в Троицко-Печорске обучение пройдет в дистанционном формате с 1 по 8 февраля.