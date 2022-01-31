Сыктывкарцы заметили снижение цен на бензин

В столице Коми отмечается снижение цены на бензин. Сейчас автомобилисты могут купить литр АИ-92 на заправках компании «Лукойл» сразу на 65 копеек дешевле. Об этом сообщает Комистат.

А вот автовладельцам машин с дизельным двигателем радоваться не чему. За минувшую неделю цены на дизельное топливо выросли почти до 70 рублей - на 5,5%.