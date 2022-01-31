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Сыктывкарцы заметили снижение цен на бензин

Сыктывкарцы заметили снижение цен на бензин

В столице Коми отмечается снижение цены на бензин. Сейчас автомобилисты могут купить литр АИ-92 на заправках компании «Лукойл» сразу на 65 копеек дешевле. Об этом сообщает Комистат.

А вот автовладельцам машин с дизельным двигателем радоваться не чему. За минувшую неделю цены на дизельное топливо выросли почти до 70 рублей - на 5,5%.

Актуальные цены на бензин и дизтопливо на 30 января:

Компания «Лукойл»:

  • АИ-92 - 47,61 (-65 копеек)
  • АИ-95 - 50,62
  • 100 - 58,57
  • ДТ- 54,15 (+12 копеек)

«Компания 2000»:

  • АИ-95 - 49,50
  • АИ-92 - 47,20
  • ДТ - 67,20

«Движение Коми»:

  • АИ-92 - 47,77
  • АИ-95 - 50,55
  • Ультра ДТ - 69,99.

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