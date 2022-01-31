Сыктывкарцы заметили снижение цен на бензин

В столице Коми отмечается снижение цены на бензин. Сейчас автомобилисты могут купить литр АИ-92 на заправках компании «Лукойл» сразу на 65 копеек дешевле. Об этом сообщает Комистат.
А вот автовладельцам машин с дизельным двигателем радоваться не чему. За минувшую неделю цены на дизельное топливо выросли почти до 70 рублей - на 5,5%.
Актуальные цены на бензин и дизтопливо на 30 января:
Компания «Лукойл»:
- АИ-92 - 47,61 (-65 копеек)
- АИ-95 - 50,62
- 100 - 58,57
- ДТ- 54,15 (+12 копеек)
«Компания 2000»:
- АИ-95 - 49,50
- АИ-92 - 47,20
- ДТ - 67,20
«Движение Коми»:
- АИ-92 - 47,77
- АИ-95 - 50,55
- Ультра ДТ - 69,99.