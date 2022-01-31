В Сыктывкаре опечатали знаменитый опасный бар на Коммунистической

Судприставы в рамках исполнения особо важных производств опечатали всем известный бар на Коммунистической. Правда, причиной стали вовсе не бесконечные пьяные драки, а нарушения, которые выявили в ходе проверок. На их устранение руководству дали 90 суток.

Предприятие общественного подвергли административному наказанию по инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Коми за правонарушение, создающее угрозу здоровью населения. Работники предприятия не имеют медицинских книжек и рабочей одежды, в самом помещении антисанитария, нет вентиляции, при отсутствии цеха с подводкой горячей и холодной воды фасуются пищевые продукты – факты, собранные санитарными врачами, говорят об угрозе возникновения пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний.