Жительница Коми, которая сбила двухлетнюю девочку, выслушала приговор

В Усинске суд огласил приговор по делу о ДТП, где погиб ребенок. Об этом сообщила региональная прокуратура.

59-летняя женщина признана виновной. Судом установлено, что в светлое время суток 13 июля 2018 г. женщина ехала на своем автомобиле по ул. 60 лет Октября г. Усинска. Из-за преступной небрежности она не обратила внимание на перебегающую дорогу двухлетнюю девочку и сбила ее. В результате ребенок впал в кому, а в прошлом году скончался в больнице.