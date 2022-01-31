Жительница Коми, которая сбила двухлетнюю девочку, выслушала приговор

В Усинске суд огласил приговор по делу о ДТП, где погиб ребенок. Об этом сообщила региональная прокуратура.
59-летняя женщина признана виновной. Судом установлено, что в светлое время суток 13 июля 2018 г. женщина ехала на своем автомобиле по ул. 60 лет Октября г. Усинска. Из-за преступной небрежности она не обратила внимание на перебегающую дорогу двухлетнюю девочку и сбила ее. В результате ребенок впал в кому, а в прошлом году скончался в больнице.
Вину в содеянном водитель не признала.
Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. С осужденной в пользу отца погибшей девочки взыскали за моральный вред.
Приговор не вступил в законную силу.