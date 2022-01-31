Ваши энергия и смелость могут уже сейчас принести результаты: гороскоп на 1 февраля

Не исключено, что деловые люди в предстоящем астрологическом месяце могут заложить фундамент для будущих свершений. Приступайте к новым проектам, тщательно все взвесив и обдумав тактику.

Сегодня вероятно снижение энергетики Тельцов, ослабление иммунитета. Вы способны подхватить инфекцию, возможен неожиданный подъем температуры. Вам будут очень полезны физические нагрузки. Займитесь шейпингом или посетите тренажерный зал. Если вы простудитесь, то будет полезно отлежаться в постели как минимум денька два.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Близнецы

Этот день благоприятен для активной деятельности, спортивных мероприятий. Близнецы могут поражать окружающих своей сноровкой, смекалкой, реакцией. Чем активнее вы проведете этот день, тем лучше будете чувствовать себя. В погожий день старайтесь больше бывать на воздухе. А в непогоду сходите в спортзал или поплавайте в бассейне.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Рак

Вы уже привыкли использовать Интернет для работы? В таком случае деловая переписка может положить начало отношениям. Едва ли роман станет легким - образ рыцаря, нарисованный в вашем воображении, может не соответствовать живому человеку. Будьте терпеливее, избранник способен подарить вам волшебные минуты.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Лев

С решительным подходом к делу Львы могут внушать доверие. Многие будут уважать их за настойчивость. Не стремитесь произвести впечатление на окружающих, вы и без того «на высоте».

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Дева

Противостояние планет предвещает несчастные случаи в пути. Возможно психологическое и физическое переутомление. Перенесите путешествия на более поздний срок. Студентам и аспирантам надо взять небольшой тайм-аут и передохнуть от учебы. Необходимо избегать любых рискованных финансовых операций. Отложите дружеские посиделки.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Весы

Ваши энергия и смелость могут уже сейчас принести результаты. Вы способны творить и созидать, даже не выходя из дома. Не надейтесь на авось. Вы кузнец своего счастья, вы сами создаете свой успех и готовы излить на мир свет своего оптимизма.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Скорпион

Сегодня Скорпионы могут быть легковерными, будет просто их одурачить. То же может произойти и в области чувств. Вы щедры, милосердны и сострадательны, умеете находить общий язык с людьми. Создайте уют для всех, кто вас окружает, — и люди подсознательно потянутся к вам.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Стрелец

Усиленный травматизм, хрупкость суставов. Будьте осторожнее в быту и на производстве, избегайте опасных для жизни ситуаций. О грозящей опасности могут предупреждать знаки и приметы.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Козерог

Первая половина дня благоприятна для рекламной кампании. Удачу могут принести гости в вашем доме или офисе. Избегайте подозрительности и неверия в себя, так как следствие этого — разочарование и нужда.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Водолей

Идеалистические представления о порядочности партнера или излишняя доверчивость могут заслонить истинное положение дел. Возможны обман или ложное обещание, которые принесут разочарование и обиды. Мужчинам-Водолеям следует осмотрительнее отнестись к новому увлечению. Не исключено, что ваша пассия недостойна вас. Обратите самое пристальное внимание на недвижимое имущество – вероятны кража или пожар.

Гороскоп на 1 февраля 2022 года Рыбы

Способность к обучению сильно снижается, появляются раздражительность, беспокойство, непоседливость. Не стоит на сегодня планировать важные учебные мероприятия. Особенно тяжело может сложиться ситуация для математиков и физиков.