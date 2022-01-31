Врач назвала лучшее время суток для прививки от «ковида»

Лучше всего имунная система работает утром. Именно поэтому вакцинацию планировать на первую половину дня. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Вера Сухова.

Саму болезнь вакцина вызвать не в состоянии, добавляет она: