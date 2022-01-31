Врач назвала лучшее время суток для прививки от «ковида»

Лучше всего имунная система работает утром. Именно поэтому вакцинацию планировать на первую половину дня. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Вера Сухова.
Саму болезнь вакцина вызвать не в состоянии, добавляет она:
- Осмотр врача является обязательным перед вакцинацией для выявления противопоказаний и отсутствия в момент вакцинации острых заболеваний или обострения хронических. Вакцинацию нельзя проводить тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями являются и хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ», — отмечает врач.
Перед вакцинацией врачи обязательно подробно сопоставляют риски и клиническую картину на момент осмотра и выдают заключение. При наличии противопоказаний может быть выдан медотвод – временный или постоянный. При этом врач по просьбе пациента обязан выдать соответствующее заключение.