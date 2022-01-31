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Врач назвала лучшее время суток для прививки от «ковида»

Врач назвала лучшее время суток для прививки от «ковида»

Лучше всего имунная система работает утром. Именно поэтому вакцинацию планировать на первую половину дня. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Вера Сухова.

Саму болезнь вакцина вызвать не в состоянии, добавляет она:

- Осмотр врача является обязательным перед вакцинацией для выявления противопоказаний и отсутствия в момент вакцинации острых заболеваний или обострения хронических. Вакцинацию нельзя проводить тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями являются и хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ», — отмечает врач.

Перед вакцинацией врачи обязательно подробно сопоставляют риски и клиническую картину на момент осмотра и выдают заключение. При наличии противопоказаний может быть выдан медотвод – временный или постоянный. При этом врач по просьбе пациента обязан выдать соответствующее заключение.

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