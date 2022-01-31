Иван Голубков взял «золото» и стал досрочным чемпионом Кубка мира

В Эстерсунде продолжается очередной этап Кубка мира по спорту лиц с поражением ОДА (лыжные гонки, биатлон). Напомним, что сразу после чемпионата мира в Лиллехаммере команда России приехала в Швецию.

Отметим, что в составе национальной сборной России выступает и спортсмен из Коми - Иван Голубков. А вот наша Мария Иовлева этот этап пропускает.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, накануне Иван Голубков завоевал свою очередную золотую медаль в биатлоне. На втором месте расположился Рад Тарас из Украины, бронзу взял американец Пайк Аарон.

Таким образом, Иван досрочно стал победителем Кубка мира как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Отметим, что "Хрустальные глобусы" спортсмен завоевывает уже в девятый раз.