Иван Голубков взял «золото» и стал досрочным чемпионом Кубка мира

В Эстерсунде продолжается очередной этап Кубка мира по спорту лиц с поражением ОДА (лыжные гонки, биатлон). Напомним, что сразу после чемпионата мира в Лиллехаммере команда России приехала в Швецию.
Отметим, что в составе национальной сборной России выступает и спортсмен из Коми - Иван Голубков. А вот наша Мария Иовлева этот этап пропускает.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, накануне Иван Голубков завоевал свою очередную золотую медаль в биатлоне. На втором месте расположился Рад Тарас из Украины, бронзу взял американец Пайк Аарон.
Таким образом, Иван досрочно стал победителем Кубка мира как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Отметим, что "Хрустальные глобусы" спортсмен завоевывает уже в девятый раз.
- Конечно, я очень рад, что снова "глобусы" мои. Была проделана большая работа, но впереди в Китае главный старт для меня. Есть ещё время, чтобы потренироваться и где-то добавить. Я очень хочу успешно выступить в Пекине, - рассказал пресс-службе минспорта Коми Иван Голубков.
Добавим, что завтра пройдет очередной старт в биатлоне. Затем команда начнет финальную подготовку к Паралимпиаде, где также в составе сборной должны выступить Мария Иовлева и Иван Голубков.
По информации Паралимпийского комитета России, с 2 по 8 февраля команда будет готовиться в Подмосковье в Парк-отеле "Пересвет". Заключительные тренировочные мероприятия пройдут в Италии с 8 по 28 февраля.