Сыктывкарец продает автограф Путина за 100 000 рублей

На сайте частных объявлений появилась информация о том, что сыктывкарец продает документ с подписью президента Владимира Путина за 100 000 рублей. В его коллекции есть и автографы других правителей России. Pro Город узнал, как они к нему попали.
Как рассказал коллекционер Артем Воробьев, документ с подписью президента достался ему на аукционе за 40 тысяч рублей.
- Путин автографы не дает, как глава государства не имеет на это право. Поэтому все его автографы – «из толпы» или времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга, - рассказал сыктывкарец.
Коллекционер рассказал, что хочет собрать все подписи правителей России. Например, у него есть автограф Павла Первого и Екатерины Великой.
- Выставляю вещи не столько для продажи, сколько для того, чтобы пополнить профиль интересными вещами. А цена такая высокая, потому что просто не хочу расставаться с этим документом. Но готов продать за 100 000 рублей. Вообще, подпись должна стоить сотни тысяч рублей, - заключил Артем Воробьев.