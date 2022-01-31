Сыктывкарец продает автограф Путина за 100 000 рублей

На сайте частных объявлений появилась информация о том, что сыктывкарец продает документ с подписью президента Владимира Путина за 100 000 рублей. В его коллекции есть и автографы других правителей России. Pro Город узнал, как они к нему попали.

Как рассказал коллекционер Артем Воробьев, документ с подписью президента достался ему на аукционе за 40 тысяч рублей.

- Путин автографы не дает, как глава государства не имеет на это право. Поэтому все его автографы – «из толпы» или времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга, - рассказал сыктывкарец.

Коллекционер рассказал, что хочет собрать все подписи правителей России. Например, у него есть автограф Павла Первого и Екатерины Великой.