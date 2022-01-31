В Сыктывкаре лыжнику пришлось вызывать скорую и спасателей

Это случилось 28 января на лыжной базе «Динамо». В сыктывкарский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми республиканского Комитета ГО и ЧС поступил звонок от скорой помощи. Медики просили помочь с эвакуацией лыжника, которому стало плохо.

По прибытии отряда на место им сообщили, что лыжник уже самостоятельно вышел к медикам. От медицинской помощи и госпитализации мужчина отказался, поскольку ему стало лучше. Спасгруппа вернулась обратно в отряд.