73% жителей Коми не верят, что найдут работу по профессии

Средний уровень ощущения сложности поиска новой работы в ближайшие 3 месяца у россиян составляет -0,30 пункта. Хуже настроения только у соискателей из Москвы и Московской области, которые набрали -0,33 пункта. Интересно, что жители регионов СЗФО и в том числе из Коми оказались лидерами по ощущению уверенности в скором трудоустройстве, но при этом не в трудоустройстве по профессии\специальности.

В частности, 30% опрошенных жителей Коми, ищущих сейчас работу, не верят в успешное трудоустройство в ближайшее время. Противоположного мнения придерживаются больше респондентов: 55% местных соискателей верят, что их шансы на трудоустройство в любой сфере в ближайшие три месяца достаточно высоки, 15% затруднились ответить.

Также важен вопрос трудоустройства по специальности и здесь опрос hh.ru показал менее оптимистичные ожидания у соискателей. Так, больше половины жителей региона (73%) считают, что найти работу по их профессии\специальности достаточно сложно. Не видят проблем в том, чтобы найти работу по профессии лишь 13% местных жителей, совершенно никаких проблем с трудоустройством по профессии не видят лишь 3% жителей Коми.

В разрезе профессиональных сферы: сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж, строителям и рабочему персоналу.