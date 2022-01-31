В России предложили запретить уничтожать санкционную еду

В Госдуме скоро рассмотрят поправки в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». О том, что будет в случае его принятия, рассказали «Известия».

Документом предлагается дополнить закон новой статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

- Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания, — сказано в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении.

В документе отмечено, что было бы правильно после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению.

Это касается всех продуктов питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, — и конфискованных, и санкционных.