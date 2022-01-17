Эксперт рассказал, зачем экономить мобильный интернет ночью

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм» призвал россиян отключать мобильный интернет на ночь.

По его словам, таким образом можно продлить жизнь аккумулятора телефона.