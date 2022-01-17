Эксперт рассказал, зачем экономить мобильный интернет ночью

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм» призвал россиян отключать мобильный интернет на ночь.
По его словам, таким образом можно продлить жизнь аккумулятора телефона.
- Если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети wi-fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет, — сказал он, добавив, что за ночь можно израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика.
Кашкин заключил, что ночью могут появиться проблемы с аккумулятором вследствие заряда от сети, которые пользователь не сможет увидеть вовремя, и которые могут привести к крайне негативным последствиям. Например, сильный нагрев смартфона и изменения геометрии аккумулятора, пишет Lenta.ru.
Ранее журналисты издания CNet рассказали, что чаще всего смартфон может перестать заряжаться из-за мелкого мусора, застрявшего в его разъеме. Специалисты рекомендовали почистить аппарат с помощью деревянной или пластиковой палочки.