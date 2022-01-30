Долги и расставания: гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Неблагоприятный день. Вероятно, сегодня роковое стечение обстоятельств приведет к финансовым потерям или заставит вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Неудачное время для обращения к начальству или в общественные учреждения, для смены работы, жилья или принятия важных решений. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит вас обратиться за помощью к друзьям. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Не поддавайтесь на провокации.

Звезды покровительствуют изобретателям, ученым, религиозным деятелям, но немногие встретят понимание и поддержку со стороны близких. Не нужно ожидать одобрения со стороны. Поступайте так, как считаете нужным.

Гороскоп на 31 января 2022 года Близнецы

День благоприятен для встреч, деловых конференций, научных симпозиумов, интересных поездок. Лучше не уезжать далеко от дома, а путешествовать по родному краю - впечатлений будет не меньше. А в часы уединения вам будет полезна научная и творческая деятельность.

Гороскоп на 31 января 2022 года Рак

Обостренное чувство долга может сдерживать вашу сексуальность, однако вы привыкли получать результат от любой деятельности и всегда быть на высоте. Сбавьте обороты, иначе можно запутаться во взаимоотношениях, залезть в долги или заболеть.

Гороскоп на 31 января 2022 года Лев

На работе сегодня вероятны конфликты с начальством или мелкие стычки с сослуживцами. Все свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе они будут перечеркнуты. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными, однако новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам свежие идеи и откроют глаза на иные возможности. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе.

Гороскоп на 31 января 2022 года Дева

День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров – новые идеи и предложения могут повлечь за собой финансовые потери. Накопившиеся проблемы или невыполненные обязательства потребуют немедленного разрешения. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненную энергию по пустякам.

Гороскоп на 31 января 2022 года Весы

Диссонанс планет не подходит для встреч с любимым человеком и друзьями и тем более для проведения времени в одной компании. Вы узнаете, как действительно относятся к вам товарищи, и некоторых это, увы, не обрадует. Отложите переход на другую работу или занятие новой должности — ваши усилия пропадут даром и не дадут желаемого результата.

Гороскоп на 31 января 2022 года Скорпион

Ваш тернистый путь не будет усыпан розами, но к трудностям вам не привыкать. Все на свете подвластно вашей гениальной работоспособности и практичному уму. Во второй половине дня вам предстоит усердно потрудиться.

Гороскоп на 31 января 2022 года Стрелец

Финансовое положение большинства Стрельцов особой стабильностью не отличается. Объем трат будет значительно больше денежных поступлений, вероятны потери денег, кражи. Будьте бдительны в расчетах и в валютных операциях.

Гороскоп на 31 января 2022 года Козерог

Огромную роль в достижении ваших целей должны играть связь, активное передвижение, беспрепятственное общение. Автомобиль и мобильный телефон — ваши самые главные средства успеха.

Гороскоп на 31 января 2022 года Водолей

Это прекрасное время для тех, кто всегда готов действию и творчеству. Положение планет не склоняет следовать за толпой. Наилучшим способом приложения сил будет индивидуальная деятельность, а не шоу-бизнес.

Гороскоп на 31 января 2022 года Рыбы

День не благоприятствует контактам с вышестоящими органами или руководством. И хотя начальство вряд ли окажется к вам благосклонно, результаты ваших трудов будут оценены по достоинству. Вы должны обладать особенным хладнокровием и способностью активно действовать в негативных условиях.