Ученые заявили, что "Спутник-лайт" защищает от "омикрона" на 100 процентов

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил уровень защиты от омикрон-штамма коронавируса при ревакцинации «Спутником Лайт». По его словам, в течение трех месяцев он составляет 100 процентов. Слова академика передает "Лента.ру" со ссылкой на "ТАСС".

- 75 процентов вакцинированных ["Спутником V"] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100 процентов людей имело вируснейтрализующие антитела, — отметил Гинцбург.