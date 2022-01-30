В Сыктывдинском районе подросток украл водку, конфеты и пять упаковок рыбы

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже продуктов. Суд установил, что днем 11 сентября 2021 года подросток дважды похитил товары из магазина «Пятерочка» – в первый раз бутылку водки «Беленькая», которую распил с друзьями, а после этого, уже нетрезвый, украл 8 коробок конфет «Мерси» и 5 упаковок рыбы «Балтийский берег». В результате магазину причинен ущерб на сумму 2,7 тыс. рублей. Установить личность похитителя помогли камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

Это не первый случай краж продуктов со стороны подростка – ранее он неоднократно привлекался комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности за мелкие хищения. В настоящее время в отношении подростка Сыктывкарским городским судом также рассматриваются уголовные дела о кражах из магазинов.