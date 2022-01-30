Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю в Сыктывкаре

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали о погоде на предстоящей неделе в Сыктывкаре.

Заметных перемен не предвидится. И в первые дни февраля удержится относительно спокойная погода с небольшими морозами. Везде пройдет небольшой снег, лишь в четверг на крайнем юге и юго-востоке — умеренный. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется в пределах -7...-12С. Дневная температура будет колебаться от -4.С до -9С, на крайнем юге возможно повышение до -1С.