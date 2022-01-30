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Ушел из жизни выдающийся актер Леонид Куравлев

Ушел из жизни выдающийся актер Леонид КуравлевКадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.

Ранее стало известно, что актер находится в клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду его перевели в другое медучреждение для реабилитации.

СМИ писали, что Куравлева перевели из реанимации больницы в Коммунарке в хоспис, такое решение врачей было связано с неизлечимой болезнью актера, от которой он страдал еще до госпитализации с поражением легким.

Леонид Куравлев — советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя».

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