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В Сыктывкаре закупят ПЦР-тесты для детей на миллион рублей

В Сыктывкаре закупят ПЦР-тесты для детей на миллион рублейФото из архива PG11.ru

Сыктывкарская детская поликлиника №3 закупает ПЦР-тесты для детей. Об этом сообщает "Комиинформ". 

Поликлиника опубликовала госзакупку на оказание медицинских услуг по определению РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в биологическом материале - мазок из носа и ротоглотки.

Первоначальная стоимость закупки составляет 999 900 рублей. Это средства бюджетного учреждения за счет средств ФОМС и субсидии из республиканского бюджета. Торги пройдут 8 февраля. 

Сдавать ПЦР-тесты дети будут в трех поликлинических отделениях: №1 - ул. Советская, 56, №2 - ул. Коммунистическая, 59, №3 - ул. Восточная, 35 и в амбулатории на ул. Тентюковской, 328.

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