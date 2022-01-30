В Сыктывкаре закупят ПЦР-тесты для детей на миллион рублей

Сыктывкарская детская поликлиника №3 закупает ПЦР-тесты для детей. Об этом сообщает "Комиинформ".
Поликлиника опубликовала госзакупку на оказание медицинских услуг по определению РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в биологическом материале - мазок из носа и ротоглотки.
Первоначальная стоимость закупки составляет 999 900 рублей. Это средства бюджетного учреждения за счет средств ФОМС и субсидии из республиканского бюджета. Торги пройдут 8 февраля.
Сдавать ПЦР-тесты дети будут в трех поликлинических отделениях: №1 - ул. Советская, 56, №2 - ул. Коммунистическая, 59, №3 - ул. Восточная, 35 и в амбулатории на ул. Тентюковской, 328.