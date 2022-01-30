В Сыктывкаре закупят ПЦР-тесты для детей на миллион рублей

Сыктывкарская детская поликлиника №3 закупает ПЦР-тесты для детей. Об этом сообщает "Комиинформ". Поликлиника опубликовала госзакупку на оказание медицинских услуг по определению РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в биологическом материале - мазок из носа и ротоглотки.

Первоначальная стоимость закупки составляет 999 900 рублей. Это средства бюджетного учреждения за счет средств ФОМС и субсидии из республиканского бюджета. Торги пройдут 8 февраля.