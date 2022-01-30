В РПЦ призвали запретить «магазины для взрослых»

В Русской православной церкви назвали магазины интимных товаров «узаконенным развратом» и выразили мнение, что их быть не должно. Об этом сообщает "Интерфакс".

- Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены, - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, отвечая на вопрос зрителя, обеспокоенного тем, что эти магазины попадают в поле зрения детей.

Он признал, что церковь обычно не спрашивают, когда принимают решения об открытии таких магазинов, и что очень многие люди, наоборот, боятся ее влияния на общество и задают вопросы, почему церковь вмешивается, «диктует нам как жить».

Тем не менее церковь, по словам ее представителя, имеет возможность обращаться напрямую к своим прихожанам и говорить им о том, что позволительно, а что нет.