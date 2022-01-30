Более 600 жителей Коми признали банкротами в 2021 году

Общий показатель поступивших в суд исковых материалов в отчетном периоде находится практически на уровне аналогичного показателя 2020 года: в 2021 году поступило 15 439 исковых материалов, в 2020 - 15 172.

При этом стоит отметить прирост поступивших материалов по отдельным категориям дел:

- о признании несостоятельным (банкротом) - на 28% (прирост поступивших материалов по данной категории дел отмечается в большей степени в отношении индивидуальных предпринимателей и граждан);

- по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, - на 22,6%,

что отразилось на показателе количества поступивших материалов по административной коллегии в целом.

С учетом количества рассмотренных судебных дел, в том числе: выданных судебных приказов; рассмотренных жалоб, требований и разногласий в рамках дел о банкротстве; ходатайств о применении обеспечительных мер; ходатайств, связанных с исполнительным производством; заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; определений о процессуальном правопреемстве на стадии рассмотрения дела; о возвращении исковых материалов и встречных исков, а также определений по вопросу о судебных расходах, общее количество рассмотренных в суде дел и заявлений (включаемых в нагрузку) за отчетный период составило 23 686 (2020 год – 21 642).

Таким образом, общее количество рассмотренных судом дел и заявлений, включаемых в нагрузку, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 9,4%, при этом данный показатель уменьшился в гражданской коллегии на 4,8%, а в административной коллегии, наоборот, увеличился на 33,9%.

В текущем отчетном периоде по упрощенной процедуре разрешено 3 150 дел, что на 6,9% меньше показателя 2020 года. Доля дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, по отношению к общему количеству рассмотренных в отчетном периоде судебных дел составила 23,3% (в 2020 году – 24,8%).

Также в отчетном периоде выдано 3 175 судебных приказов, что на 18,8% меньше показателя 2020 года (3 877).

Всего в отчетном периоде доля дел, рассмотренных в упрощенном порядке, и дел, по которым выданы судебные приказы, т.е. дел без необходимости изготовления мотивированного судебного акта, фактически составила 46,8% от рассмотренных в суде дел. Падение данного показателя в сравнении с 2020 годом составило 8,7%.

Число завершенных в отчетном периоде дел о несостоятельности (банкротстве) в 2021 году – 803 (152 в отношении юридических лиц, 624 в отношении граждан, 27 в отношении индивидуальных предпринимателей), что выше на 45,2% показателя 2020 года (553). Общее количество рассмотренных в суде заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий в делах о банкротстве выросло на 42,2% по сравнению с 2020 годом и составило 6945.

Исходя из приведенных показателей, среднемесячная нагрузка по суду в целом на одного судью в отчетном периоде составила 79 дел, в гражданской коллегии - 73 дела, в административной коллегии - 87 дел.

В апелляционном порядке отменено (изменено) 276 судебных актов, что составляет 12% от количества пересмотренных судебных актов (2 295) или 1,2% от общего количества рассмотренных в суде дел, включенных в нагрузку.

В кассационном порядке Арбитражным судом Волго-Вятского округа пересмотрено 637 судебных актов Арбитражного суда Республики Коми, из них отменено 23 или 3,6% от количества пересмотренных и 0,1% по отношению к общему количеству рассмотренных в суде дел и заявлений, включенных в нагрузку.

Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в качестве второй кассационной инстанции судебные акты Арбитражного суда Республики Коми не отменялись.