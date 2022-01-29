Врач перечислил продукты, ежедневное употребление которых убивает печень

Ежедневное употребление жирного мяса, копченостей и сдобной выпечки оказывает негативное влияние на состояние печени. Об этом на своей странице в Instagram рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин, сообщают "РИА Новости".

- Почти треть населения Земли страдает от болезней печени, однако отказ от определенных продуктов питания может помочь предупредить их развитие, — пояснил медик.

Прежде всего специалист советует сократить потребление жирного мяса, сала и копченостей, которые увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания.

Искусственные жиры, содержащиеся в маргарине и майонезе, также препятствует нормальной работе печени.

Кроме того, в перечень нежелательных продуктов вошли свежие мучные изделия, кондитерские сладости и сладкая газированная вода.