Россиянам объяснили, как можно вернуть деньги за подарочный сертификат

Если подарочной картой или сертификатом не удалось воспользоваться по каким-либо причинам, обменять его на равнозначную денежную сумму можно в некоторых случаях, рассказали в Роспотребнадзоре.

Подарочная карта не является товаром, а только подтверждает внесение денежных средств за товар, который может быть приобретён как самим плательщиком, так и другим лицом на сумму, доступную подарочной карте, напомнили в федеральной службе. При этом подарочные карты являются особым объектом гражданского оборота.