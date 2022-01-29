Россиянам объяснили, как можно вернуть деньги за подарочный сертификат

Если подарочной картой или сертификатом не удалось воспользоваться по каким-либо причинам, обменять его на равнозначную денежную сумму можно в некоторых случаях, рассказали в Роспотребнадзоре.
Подарочная карта не является товаром, а только подтверждает внесение денежных средств за товар, который может быть приобретён как самим плательщиком, так и другим лицом на сумму, доступную подарочной карте, напомнили в федеральной службе. При этом подарочные карты являются особым объектом гражданского оборота.
При приобретении подарочной карты или сертификата происходит заключение договора. На его основании возникает право выбрать товары на сумму сертификата. Этот договор по своей правовой природе является смешанным — включает элементы разных видов договоров и не считается в чистом виде ни договором купли-продажи, ни предварительным договором. Это связано с тем, что предмет договора — конкретный товар из магазина — в момент приобретения карты не определён, пояснили в ведомстве.
Требования потребителей вернуть деньги, зачисленные на подарочную карту, являются требованием об одностороннем отказе от исполнения обязательств. Для сферы розничной купли-продажи такой отказ не предусмотрен законодательством, соответственно, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Однако в соответствии с правовой позицией Верховного суда РФ, отношения по приобретению подарочного сертификата следует квалифицировать как договор купли-продажи с условием о предварительной оплате. Поэтому деньги подлежат возврату только в случае, когда продавцом не исполнена обязанность по передаче товара либо подарочная карта имеет ограниченный срок действия и этот срок уже истёк, пишет "Парламентская газета".