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Инспектора ДПС из Коми, который читал протокол в стиле молитвы, не накажут

Инспектора ДПС из Коми, который читал протокол в стиле молитвы, не накажут

В Сыктывкаре завершена проверка в отношении сотрудника ГИБДД Вадима Ветошкина. Инспектор ДПС прославился на всю чтением протокола на церковный лад.

Видео с «проповедью» сотрудника правоохранительных органов быстро стало популярным в интернете и даже оказалось на экранах телевиоров в известной телепередаче с Иваном Ургантом. Кстати, тогда шоумэн предложил всем инспекторам зачитывать протоколы в стиле молитвы.

Как сообщает пресс-служба республиканского министерства внутренних дел, руководство ОГИБДД по Сыктывдинскому району не нашло нарушений дисциплины в поведении своего подчиненного. Наказывать его не станут.

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