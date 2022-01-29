Инспектора ДПС из Коми, который читал протокол в стиле молитвы, не накажут

В Сыктывкаре завершена проверка в отношении сотрудника ГИБДД Вадима Ветошкина. Инспектор ДПС прославился на всю чтением протокола на церковный лад.
Видео с «проповедью» сотрудника правоохранительных органов быстро стало популярным в интернете и даже оказалось на экранах телевиоров в известной телепередаче с Иваном Ургантом. Кстати, тогда шоумэн предложил всем инспекторам зачитывать протоколы в стиле молитвы.
Как сообщает пресс-служба республиканского министерства внутренних дел, руководство ОГИБДД по Сыктывдинскому району не нашло нарушений дисциплины в поведении своего подчиненного. Наказывать его не станут.