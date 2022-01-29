Житель Коми сорок раз ударил женщину и добил ее табуретом

Судом установлено, что в сентябре 2021 года мужчина в результате ссоры нанес женщине удар табуретом по голове, а также не менее 40 ударов руками и ногами в различные части тела. В результате ухтинка скончалась непосредственно на месте происшествия.



В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, отрицая умысел на убийство, не соглашаясь с количеством нанесенных ударов, не отрицая при этом, что именно в результате его действий были причинены потерпевшей телесные повреждения, которые в совокупности повлекли ее смерть. Указал, что его действия носили оборонительный характер, в связи с противоправным поведением погибшей, поэтому его действия должны быть квалифицированы как превышение пределов необходимой обороны.



Приговором Ухтинского городского мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима