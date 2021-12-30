Врач назвал одну из главных причин, провоцирующих болезни сердца

Трансжиры, о вреде которых постоянно предупреждают врачи, бывают двух видов: естественные (они содержатся в мясе и молоке животных), а также искусственные, представляющие собой гидрогенизированные растительные жиры с измененной структурой. Последние обладают хорошими вкусовыми качествами, долго хранятся, однако они как раз и являются самыми опасными для здоровья, предупредил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

Трансжиры повышают риск развития ишемической болезни сердца. Также "потребление до 40% трансжиров может значительно повысить шансы развития сахарного диабета", отметил врач.