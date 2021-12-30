Пособия, пенсия и долги: как изменится жизнь россиян в феврале

В феврале в России вырастут пенсии, ряд социальных выплат и материнский капитал, должники получат право на защищенный минимум, а в антиковидных сертификатах появятся сведения о медицинском отводе от прививки. Подробнее об этих и других изменениях - в материале «Российской газеты».

С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%. Речь, в частности, идет о выплатах для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России, а также граждан, пострадавших на производстве.

Единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из размера инфляции за предыдущий год - установлен в 2018 году.

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

Самую большую ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. Так, с 1 февраля прошлого года ее размер составил около 70 тысяч рублей.

Индексация касается и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат - пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.

Как напомнили «РГ» в Минтруде, с 2022 года, по поручению президента, был принят закон, изменяющий порядок индексации материнского капитала. Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля.

Так, на первого ребёнка с февраля он вырастет с 483,9 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, а на второго и последующих детей - до 693,1 тысячи рублей.

Пенсионеры получат повышенную пенсию

Пенсии неработающих пенсионеров в феврале будут проиндексированы на 8,6%. Речь идет не только о февральских, но и об уже полученных январских выплатах. Таким образом, более 30 миллионов пенсионеров получат к февральской проиндексированной пенсии еще и прибавку за январь (разницу между 8,6% и 5,9%, на которые уже проиндексированы январские пенсии).

Сделать новый перерасчет поручил президент Владимир Путин. Причиной стал рост инфляции по итогам 2021 года до 8,4%.

Летчикам и шахтерам пересчитают прибавку к пенсии

Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда, имеющего особый характер, предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к пенсии.

Размер доплат пересчитывается четыре раза в год - с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября.

Как пояснили «Российской газете» в Минтруде, такие доплаты — это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. «Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников. Размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Доплаты получают только те летчики и шахтеры, которые уже не работают по профессии.

Должники получат право на защищенный минимум

Новый закон гарантировал должникам несгораемый остаток от зарплаты или пенсии: в размере прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться этим правом, должнику необходимо будет обратиться в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

Подать заявление можно будет как лично, так и в электронной форме. Если на содержании у должника находится, например, родственник-инвалид, то гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

«Также должник может написать заявление в свой банк: на тот случай, если взыскатель принесет исполнительный лист напрямую в финансовую организацию. Закон это позволяет. Но сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке», - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Данная мера будет распространяться практически на всех должников, за редким исключением. Например, такого права не будет у алиментщиков.

По закону за долги может удерживаться до 50% зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться даже без самых необходимых средств существования.

В антиковидных сертификатах появятся сведения о медотводе от прививки

С 1 февраля сведения о медицинских противопоказаниях к прививке от коронавируса должны передаваться регионами на единый портал госуслуг и вноситься в антиковидные сертификаты. Все противопоказания теперь прописываются в самом сертификате и оформляются лечащим врачом в виде электронной справки.

При наличии такой справки специальный антиковидный QR-код при считывании покажет причины медотвода, каким лечебным учреждением и на какой период он установлен. Например, временно он может быть выдан, если человек заболел, на период обострения хронических патологий, при неотложных состояниях. Постоянный медотвод от прививки против коронавируса могут получить люди с гиперчувствительностью к компонентам вакцины и тяжелых аллергических реакциях.

Кроме того, в сертификат будет вноситься информация о перенесенном коронавирусе, у переболевших COVID-19 будут указаны даты постановки диагноза и выздоровления.

Граждане, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, могут распечатать антиковидный сертификат или получить выписку из него с QR-кодом в многофункциональных центрах.

Тариф «Платона» вырастет на 8,5%

Плата за проезд по дорогам общего пользования федерального значения с грузовиков массой более 12 тонн с 1 февраля 2022 года вырастет на 8,5% - до 2,54 рубля за километр.

Увеличение тарифа в системе «Платон» оказалось в два раза больше прогнозировавшихся значений, так как реальные данные Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год превысили прогнозировавшийся уровень инфляции. Тариф «Платона» индексируется ежегодно.

В системе зарегистрировано более 1,5 млн грузовиков. За время работы системы «Платон» в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы. Эти средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Крупные предприятия-загрязнители заплатят штраф до 200 тысяч рублей

Компании, заводы которых не оборудованы автоматическими системами контроля выбросов, начиная с февраля могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. Вступают в силу поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях.

Системы контроля и учета сбросов и выбросов позволяют оценивать вред окружающей среде и выделение парниковых газов, объяснили экологи. Эту информацию вносят в реестр объектов, загрязняющих окружающую среду, а потом на его основе рассчитывают, в том числе, углеродный след нашей страны, передают эту информации в ООН.

За неточные данные или отсутствие информации о выбросах компании накажут штрафами до 200 тысяч рублей, а должностные лица могут не только получить денежное взыскание, но и дисквалификацию на срок до одного года.

В ЕГРН пометят аварийные дома

В выписках из Единого госреестра недвижимости вскоре появится пометка о том, относится ли дом к числу аварийных. Закон о внесении этих сведений в ЕГРН вступает в силу с 1 февраля.

С этой даты региональные и муниципальные органы власти должны при признании многоквартирного дома или жилого помещения аварийным направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Информация о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, должна быть направлена в Росреестр до июля нынешнего года.

Эти сведения, которые будут включать в выписки из ЕГРН, должны обезопасить покупателей от приобретения аварийного жилья.

Стартует система «одного окна» для малого и среднего бизнеса

В рамках эксперимента по поддержке малого и среднего бизнеса на базе цифровой платформы МСП будет сформирована система «одного окна», в рамках которой бизнес сможет подавать заявки на различные услуги и сервисы в электронной форме, без сбора документов. Эксперимент будет проводиться с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2025 года.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе АО «Корпорация «МСП», в ходе эксперимента предстоит объединить разрозненные источники данных, в результате чего бизнесу не придется собирать большой объем документов и отчетности, например, для получения кредита в банке или оформления лизинга.

Эксперимент пройдет на цифровой платформе МСП, которая проходит тестирование и вскоре будет запущена. Документы, с согласия предпринимателя, предоставят органы власти.

Эксперимент будет доступен для предпринимателей из всех регионов страны. Принять участие смогут как действующие представители малого и среднего бизнеса, так и те, кто только рассматривает для себя такую возможность. Для них будет организован сервис по регистрации бизнеса онлайн и подбора налогового режима. А для самозанятых будут представлены различные обучающие программы.

Заканчивается эксперимент по маркировке табачных изделий

28 февраля завершится эксперимент по маркировке отдельных видов никотинсодержащей продукции - уже с 1 марта их маркировка станет обязательной. Речь идет о табаке и табачных изделиях, предназначенных для потребления путем нагревания, а также курительных смесях для кальяна, не содержащих табак.

Добровольный эксперимент по маркировке этих изделий начался 11 января прошлого года. За полгода до этого, с 1 июля 2020 года, уже была введена обязательная маркировка основной табачной продукции.

С помощью цифровой маркировки государство борется с нелегальной продукцией. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), по итогам девяти месяцев 2021 года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%.