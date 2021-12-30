В Коми горели квартира и ангар

28 января в 14:25 в пожарно-спасательную службу города Усинска поступило сообщение о возгорании металлического ангара в п. Возей. На место вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. В 21:24 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания поврежден ангар на площади 200 м2 .

В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев и 4 единицы техники, в том числе пожарные частной пожарной охраны. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.