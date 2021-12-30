В Коми горели квартира и ангар

28 января в 14:25 в пожарно-спасательную службу города Усинска поступило сообщение о возгорании металлического ангара в п. Возей. На место вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. В 21:24 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания поврежден ангар на площади 200 м2 .
В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев и 4 единицы техники, в том числе пожарные частной пожарной охраны. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
В 19:17 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома по улице Мира в поселке Зимстан. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. На момент прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека. В 20:06 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара поврежден пол в квартире на площади 4 м2.
В тушении пожара были задействованы 4 огнеборца и пожарная автоцистерна. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
Уважаемые жители и гости Республики Коми. Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности.
В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в "Службу спасения" по номерам телефона "01", с мобильных устройств - "101" или "112"