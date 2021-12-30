Роспотребнадзор предупредил о необычном симптоме «омикрона»

Многие в последнее время жалуются на появление раздражений на коже, сыпи. Как признают специалисты, это один из симптомов "омикрона". - Сообщения о появлении сыпи при заражении омикроном приходят ежедневно, - рассказала "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. - Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов.

При этом отмечаются различные высыпания на коже. "Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда - в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других - отечность, у третьих нет никаких ощущений. Как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против коронавирусной инфекции", - добавила врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.