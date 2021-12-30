Репортаж: что творится на пункте экспресс-тестирования на ковид в Сыктывкаре

Депутат Болеслав Скроцкий 27 января на своей странице «Вконтакте» опубликовал недовольство работой пункта экспресс-тестирования на Республиканском стадионе. Его шокировали огромные очереди и духота. Портал PG11.ru отправился на место, поговорил с жителями Сыктывкара и персоналом.
Как всё устроено. Пункт экспресс-тестирования расположен в правой части Республиканского стадиона. Раньше там делали прививки от гриппа и ковида. Сейчас при подходе к объекту на стёклах есть указатели, чтобы человек смог найти входную дверь, но после переоборудования не убрали банер о вакцинации.
На входе в помещение стоит ящик с бахилами и антисептик. Они спокойно налезли и на 45 размер ноги журналиста.
Также предусмотрели стулья, чтобы люди отдохнули, пока очередь двигается. Для дезинфекции воздуха используют рециркулятор.
Рядом с входом найдёте стенд с выдачей готовых результатов. Туда очередь 1-2 человека. В течение получаса после сдачи ответ уже будет готов. Само тестирование проходит дальше.
Система такая. Сначала стоите в очередь за талоном, а затем с ним проходите в пункт тестирования. Номер важно сохранить, поскольку по нему затем узнаете результат теста. Сотрудники вносят данные в журнал вручную.
Очередь за результатом 1-2 человека.
Впечатления людей. «Pro Город» поговорил с людьми из очереди. Спрашивали у сыктывкарцев: сколько стоите, быстро ли двигается очередь?
«Стою недолго. Я пришёл и выяснил, что быстро. За 15 минут, что я здесь нахожусь, людей прошло много. Да и персонал нас предупреждал, что скорость небольшая, 5 человек в час, а на выдачу намного быстрее», – рассказал нам зрелый мужчина в начале очереди.
Далее подошли к людям в конце очереди, чтобы узнать, сколько им потребовалось времени для прохождения очереди.
«Стою в очереди 40 минут. Люди проходят быстро, всё очень хорошо», – сообщила нам сыктывкарка.
Первый этап очереди. Перед тестированием здесь берёте талон.
«В очереди с 14:06, сейчас 14:46. То есть 40 минут. За это время никаких проблем с очередью не заметила. Мне нравится, что появился такой пункт тестирования», – рассказала женщина.
Второй этап очереди. Люди сдают тестирование после получения талона, который нужно сохранить.
«Не особо много нахожусь в очереди: минут 40-50. Вначале иду за талоном, затем делаю тестирование», – сообщил мужчина.
Более подробно ситуацию изложила пара, которая стояла на подходе к тестированию.
«Стояли 40 минут. Нам всё равно, что появился такой пункт. Я пришёл для себя сдать. Хотелось, чтобы быстрее двигалась очередь. Если они увеличат количество сотрудников, то скорость возрастёт и для людей будет комфортнее. Люди ведь в очереди и болеет, стоят среди здоровых, заражает остальных», – пожаловался Максим.
Спутница мужчины сообщила, что уже переболела коронавирусом и пришла сдать повторный тест, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает.
Точка зрения медработника.
«В день приходят 200 человек. Очередь всегда будет большой, поскольку люди не понимают, что приходить на тестирование нужно только с подозрением на коронавирус. Сыктывкарцы приходят просто так, полностью здоровые без всяких признаков болезни. К тому же всё бесплатное будет долгим. Желающих много, но мы делаем всё что можем. Надеемся, что откроют другие пункты, тогда и очередь уменьшится», – рассказал медработник.
Сыктывкарцы пришли за результатом.
Вывод журналиста. Тестирование быстрое, легко получить результат теста. Очередь была небольшая: в 15:00 насчитали 19 человек. Многие из людей, которые приходят, не понимают, что это за пункт. Поэтому заходят уточнить делают ли здесь прививки, некоторые стоят в очереди и в надежде сдать тест на количество антител. Напомним – это пункт экспресс-тестирования, где вы можете понять болеете коронавирусом или нет.