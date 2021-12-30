Репортаж: что творится на пункте экспресс-тестирования на ковид в Сыктывкаре

Депутат Болеслав Скроцкий 27 января на своей странице «Вконтакте» опубликовал недовольство работой пункта экспресс-тестирования на Республиканском стадионе. Его шокировали огромные очереди и духота. Портал PG11.ru отправился на место, поговорил с жителями Сыктывкара и персоналом.

Как всё устроено. Пункт экспресс-тестирования расположен в правой части Республиканского стадиона. Раньше там делали прививки от гриппа и ковида. Сейчас при подходе к объекту на стёклах есть указатели, чтобы человек смог найти входную дверь, но после переоборудования не убрали банер о вакцинации.

На входе в помещение стоит ящик с бахилами и антисептик. Они спокойно налезли и на 45 размер ноги журналиста.

Также предусмотрели стулья, чтобы люди отдохнули, пока очередь двигается. Для дезинфекции воздуха используют рециркулятор.

Рядом с входом найдёте стенд с выдачей готовых результатов. Туда очередь 1-2 человека. В течение получаса после сдачи ответ уже будет готов. Само тестирование проходит дальше.



Система такая. Сначала стоите в очередь за талоном, а затем с ним проходите в пункт тестирования. Номер важно сохранить, поскольку по нему затем узнаете результат теста. Сотрудники вносят данные в журнал вручную.



Очередь за результатом 1-2 человека.

Впечатления людей. «Pro Город» поговорил с людьми из очереди. Спрашивали у сыктывкарцев: сколько стоите, быстро ли двигается очередь?

«Стою недолго. Я пришёл и выяснил, что быстро. За 15 минут, что я здесь нахожусь, людей прошло много. Да и персонал нас предупреждал, что скорость небольшая, 5 человек в час, а на выдачу намного быстрее», – рассказал нам зрелый мужчина в начале очереди.

Далее подошли к людям в конце очереди, чтобы узнать, сколько им потребовалось времени для прохождения очереди.