Страдаете от прокрастинации? Сыктывкарский психолог рассказала, что делать

Как часто вы откладываете дела в долгий ящик? Раньше это называли обычной ленью и советовали лечить недуг с помощью старого доброго пинка под пятую точку. Сейчас же все чаще такой процесс откладывания называют модным словом “прокрастинация”.

Но правда ли, что лень и прокрастинация - это одно и то же? И как с этим бороться? Ответы на эти вопросы “Про Городу” дала психолог Юлия Ипатова.

Что такое прокрастинация?

Прокрастинация — склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам, - пояснила психолог.

Этот процесс знаком каждому из нас. Если говорить проще, то прокрастинация - это когда мы не делаем ничего полезного, но и не отдыхаем при этом. Яркий пример - вместо работы или подготовки к экзамену начинаем наводить дома уборку, пить чай с печеньем или вовсе смотреть новую серию любимого сериала.