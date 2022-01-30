Страдаете от прокрастинации? Сыктывкарский психолог рассказала, что делать

Как часто вы откладываете дела в долгий ящик? Раньше это называли обычной ленью и советовали лечить недуг с помощью старого доброго пинка под пятую точку. Сейчас же все чаще такой процесс откладывания называют модным словом “прокрастинация”.
Но правда ли, что лень и прокрастинация - это одно и то же? И как с этим бороться? Ответы на эти вопросы “Про Городу” дала психолог Юлия Ипатова.
Что такое прокрастинация?
Прокрастинация — склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам, - пояснила психолог.
Этот процесс знаком каждому из нас. Если говорить проще, то прокрастинация - это когда мы не делаем ничего полезного, но и не отдыхаем при этом. Яркий пример - вместо работы или подготовки к экзамену начинаем наводить дома уборку, пить чай с печеньем или вовсе смотреть новую серию любимого сериала.
Прокрастинация – это всегда симптом, следствие. Когда мы откладываем что-то на потом, мы всего лишь сопротивляемся тому неосознанному, что происходит внутри нас.
Основные причины кроются в страхах (страх неудачи и успеха, критики и оценки, неопределенности и неизвестного). Но также причинами могут стать перфекционизм - стремлении все сделать идеально, привычка откладывать дела на потом, низкая внутренняя мотивация и даже успешный опыт, что в последний момент, получается сделать всё быстро и качественно, - пояснила психолог.
Насколько опасна прокрастинация?
Прокрастинация, скорее, опасна не сама по себе, а именно своими последствиями.
Когда человек не делает что-то запланированное, у него автоматически падает самооценка, он находится в постоянных сомнениях, кто я / что я / могу/ не могу/ хочу/ не хочу? Далее ощущение нереализованности, кризисы, депрессия. Одно дело, когда мы сегодняшние задачи откладываем на сегодня, а другое, когда мы откладываем более важные задачи, свои жизненные цели, планы. Откладываем жизнь на потом. Отсюда неудовлетворенность собой, жизнью, неудачи, болезни, - рассказала Юлия Ипатова.
Польза может быть в том случае, если у вас развита осознанность. В остальных случаях прокрастинация - это всего лишь симптом. Она может помочь осознать, что именно мешает нам совершить это действие, завершить задачу.
Стоит ли бороться с прокрастинацией?
Бороться нет смысла, так как на каждое действие есть противодействие. Поможет осознанность. Осознание себя, своего поведения, страхов. Прокрастинация начинается с ежедневного планирования большого списка дел. У прокрастинаторов трудности с оценкой времени, - разъяснила эксперт.
В этой ситуации самое главное, что вы можете сделать - это реально осознать важность каждого дела, которым вы хотите заняться. Поймите, что из этого можно отложить. Старайтесь не планировать все и сразу на один день.
Главное правило “лечения” - как можно меньше открытых (незавершенных) дел. За каждым незавершенным делом движется балласт вины, начинается самобичевание. Поэтому основная задача, как можно больше завершить мелких дел. С каждым завершенным делом придет энергия, сила, воодушевление, - пояснила психолог.
Также эксперт отметила, что не стоит путать лень и прокрастинацию.
Лень чаще является защитным механизмом психики на страх. Нам гораздо проще оправдать себя ленью, чем признать, что мы чего-то боимся. Многие думают, вот я сейчас немного полежу, а потом встану и начну действовать. Но лень только усиливается. Наш мозг так устроен, что энергия приходит с действием. Чем дольше человек откладывает задачу, тем масштабнее она ему кажется. Состояние тревоги усиливается. Поэтому еще одно важное правило в “лечении” прокрастинации – действовать. Нет смысла ждать музу. Она приходит в процессе, - подвела итог Юлия Ипатова.