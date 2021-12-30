Скончался экс-руководитель жилищной инспекции Коми Александр Пленкин

- Лично работала с Александром Васильевичем. Он был профессионалом своего дела, который пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег по жилищно-коммунальной сфере. Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто его знал. Светлая память!, – отметила Наталья Хозяинова.

В 1975 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова по специальности «Химическая технология целлюлозно-бумажного производства», после чего на некоторое время связал свою жизнь с бумажным производством.

Пройдя путь от начальника жилищной инспекции администрации Эжвинского района Сыктывкара до руководителя Государственной жилищной инспекции Коми Александр Пленкин долгие годы работал на благо жителей города и региона.

Александр Васильевич награжден Почетной грамотой Республики Коми, Почетной грамотой Госстроя России. Имеет звания «Заслуженный работник Республики Коми», «Почетный работник ЖКХ и бытового обслуживания жилищно-коммунального хозяйства России», «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».