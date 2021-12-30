Слишком крут: россияне не могут устроиться на работу из-за большого опыта

Сверхквалифицированные специалисты могут испытывать сложности с трудоустройством из-за того, что их знаний и опыта слишком много для той должности, на которую они претендуют. Ситуация за 11 лет не изменилась, несмотря на нехватку кадров на современном рынке труда. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян, имеющих опыт трудоустройства.



Избыточная квалификация такая же проблема, как и нехватка опыта. Во всяком случае, каждая пятая компания (22%) отказывает всем overqualified-кандидатам. И за 11 лет ситуация не изменилась, несмотря на то, что в большом числе отраслей отмечается нехватка рабочей силы.



Опрос россиян, имеющих опыт устройства на работу, показал, что практически 3 из 10 сталкивались с отказом по причине того, что «переросли» позицию, на которую претендуют. Отказ по причине избыточной квалификации получали даже достаточно молодые соискатели (11% среди опрошенных до 34 лет): судя по их рассказам, к overqualified могут причислить и вчерашних выпускников вузов, которые претендуют на позиции, где достаточно «корочки» о среднем профессиональном образовании.

Чем больше у россиян жизненного и профессионального опыта, тем больше среди них тех, кто получал отказы в трудоустройстве по причине избыточной квалификации (36% среди граждан от 45 лет). Число overqualified-отказников растет и с увеличением уровня доходов: 15% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. в месяц, и 38% среди граждан с доходами от 80 тыс. руб.