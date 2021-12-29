Владимир Уйба заверил, что ЧМ по бенди в Сыктывкаре все же состоится

28 января завершился федеральный оперативный штаб. Обсуждался вопрос по проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре. Учитывая, что по всей стране идет рост заболеваемости ковидом и пройдет он до шесть недель, то в начале марта мы будем еще на высоком уровне заболеваемости.

- Непростое решение было принято – мы его отстаивали, аргументируя тем, что республика готова. Мы попросили помощи у федерального Минспорта помочь в части оплаты ПЦР-тестирования. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и Минспорта России пошли нам на встречу, поддержали нашу просьбу о проведении чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре.