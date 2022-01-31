В Сыктывкар летит «Самолет»: застройщик представит новостройки Москвы и Петербурга

Начало нового года – хороший повод, чтобы переехать или начать строить планы на переезд. 3 и 4 февраля в Сыктывкаре пройдет день открытых дверей в компании «Две столицы» . В наш город прилетят представители ГК «Самолет», чтобы рассказать о самых актуальных объектах на сегодняшний день. На встрече вы получите консультацию по всем вопросам которые вас интересуют, и сможете забронировать себе новую квартиру в Москве или Санкт-Петербурге.

ГК «Самолет» известна строительством доступной недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В 2021 году, по данным рейтинга Единого реестра застройщиков, ГК «Самолет» вошла в первую тройку лидеров по вводу жилья в Москве и заняла второе место.

Главные фишки компании «Самолет»: онлайн-покупка, готовая отделка, ввод объектов строго по графику, создание инфраструктуры и социальной среды для жителей новостроек и демократичные цены на жилье с отделкой. На днях открытых дверей представители ГК «Самолет» подробно расскажут, сколько в реальности стоят квартиры у метро, как выбрать подходящее жилье для студента или большой семьи, а также о том, как провести сделку на расстоянии и не совершить ошибки.

Старт продаж нового ЖК и другие масштабные проекты

Сейчас на разных стадиях реализации находятся 16 масштабных проектов ГК «Самолет». В Московской области наиболее популярные из них ЖК «Алхимово» и ЖК «Остафьево» в развитом микрорайоне Новой Москвы, а также ЖК «Парк Заречье» в Одинцовском районе Московской области, рядом с инновационным кластером «Сколково» и Мещерским лесом. Еще один привлекательный проект — ЖК «Большое Путилково» в Красногорске, на берегу реки Сходни, рядом с Алешкинским и Новогорским лесопарками. Что касается Санкт-Петербурга, большой популярностью здесь пользуются ЖК «Живи! В Рыбацком» и «Живи! В Курортном».

О любом комплексе можно подробнее узнать на дне открытых дверей 3 и 4 февраля.

«Две столицы» – эксклюзивный представитель ГК «Самолёт» по продаже объектов в Москве, Московской области и Петербурге. «Две столицы» гарантируют цены на квартиры в новостройках такие же, как у застройщика в Москве, то есть без комиссии и с сохранением всех актуальных скидок. Также специалисты агентства помогут оформить ипотеку. А вот оформить недвижимость в собственность можно без выезда в Москву. Это можно сделать дистанционно в Сыктывкаре. Если вы хотите увидеть объекты своими глазами, сотрудники московского офиса агентства встретят вас в столице и проведут экскурсии. Кроме того, «Две столицы» реализует и сопровождает межрегиональные сделки по программе TRADE-IN. Это возможность выбрать вариант жилья в столице и забронировать квартиру, а затем заниматься продажей своей недвижимости.

Приходите на дни открытых дверей по адресу: улица Интернациональная, 50. Задавайте вопросы, консультируйтесь и выбирайте. А специалисты подробно расскажут о том, как купить квартиру выгодно и переехать комфортно. Мероприятия пройдут 3 и 4 февраля в компании «Две Столицы».

Узнайте подробности по телефону: 8 (8212) 23-91-23

Контакты:

Ул. Интернациональная, 50.

Тел. 8 (8212) 23-91-23.

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