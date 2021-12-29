Услуги комплексного переезда

Переезд на новое место жительства или смене арендованного помещения — это стрессовая ситуация во всех смыслах. При этом необходимо упаковывать вещи, заказывать аренду грузового транспорта, выполнять погрузочные и разгрузочные работы. Наиболее оптимальным выходом из данной ситуации является заказ услугу переезда под ключ. Такую услугу выполняют различные подрядные организации, занимающиеся перевозкой различных, в том числе, предоставляющие услуги грузчиков. При комплексном переезде в подобном случае вы не будете переживать за то, что вещи повредятся или о том, как донести тот или иной тяжелый предмет. Специалисты все сделают за вас.
Как нанять грузчиков
Если вы согласны с подобным подходом, то следующий логичный вопрос — как нанять грузчиков недорого? На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд. При выборе подрядной организации необходимо просто объективно оценивать те условия, которые предлагает ее руководство. Так, имеет смысл обратить внимание на следующие нюансы:
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Стоимость услуг грузчиков. В свою очередь она может от разных факторов. В частности, от типа выполняемой работы. Это может быть переезд в другой дом, квартиру или офис. В этом случае работы подразумевают перенос мебели и различных личных вещей, их упаковку, установку в помещении. Другой вариант — грузчики для выполнения различных черновых работ. Например, для выноса строительного мусора, работы на мелких стройках, одноразовая перевозка какого-либо тяжелого предмета и так далее. Чаще всего работа грузчика оценивается почасово. Однако стоимость часа будет зависеть от типа выполняемой работы. Поэтому соответствующую информацию нужно уточнить дополнительно.
Наличие автомобильного грузового транспорта. Большинство подрядных организаций, занимающихся перевозкой вещей, имеют собственный грузовой транспорт. Если такового нет, то будьте готовы к тому, что автомобиль нужно будет искать дополнительно. А это лишняя трата сил, денег и времени. Поэтому имеет смысл работать с теми компаниями, которые обладают своим грузовым автотранспортом.
Наличие дополнительного оборудования для переноски тяжелых грузов. Профессиональные грузчики всегда имеют в своем распоряжении различные приспособления для выполнения соответствующих работ. Обычно это специальные ремни, блоки, ролики, гидравлические подъемники. Благодаря им есть возможность значительно облегчить погрузку и разгрузку разных объемных и тяжелых предметов. На этот пункт нужно обратить особое внимание тем заказчикам, которые как раз и планируют перевозить тяжелые грузы.
Срок работы компании. Естественно, что чем дольше подрядчик работает на рынке — тем выше вероятность высокой квалификации работающего у него персонала. Поэтому рекомендуется обращаться в те компании, которые работают длительное время.
Одной из таких является компания «Стандарт Экспресс». Она работает на рынке с 2013 года, и с тех пор грузчики и прочие специалисты успешно выполнили большое количество заказов.