Финансист рассказала жителям Коми, сколько будет стоить доллар

24 января Банк России на фоне падения рубля приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Это решение Центробанк объяснил так:

финансовая непредсказуемость на рынках;

попытка остановить обрушение рубля;

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», – подчеркнули в организации.

Чем это обернётся для самых обычных жителей Коми, объяснила финансист и инвестор Дарья Мелешко, а также мы узнали, какой курс доллара будет в ближайшие три месяца.

Что же такое бюджетное правило?

По словам Дарьи, все нефтегазовые доходы свыше 44,2$ за баррель направляются в Фонд Национального Благосостояния (ФНБ) в виде валюты и золота. Тем самым создают некую подушку безопасности, чтобы при снижении стоимости нефти компенсировать недостаток доходов из ФНБ. Так снижают зависимость бюджета от цен на нефть.

Эксперт считает решение верным для сохранения уровня рубля, но возникают вопросы об эффективности этого действия ЦБ.