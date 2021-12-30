Финансист рассказала жителям Коми, сколько будет стоить доллар

24 января Банк России на фоне падения рубля приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Это решение Центробанк объяснил так:
- финансовая непредсказуемость на рынках;
- попытка остановить обрушение рубля;
«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», – подчеркнули в организации.
Чем это обернётся для самых обычных жителей Коми, объяснила финансист и инвестор Дарья Мелешко, а также мы узнали, какой курс доллара будет в ближайшие три месяца.
Что же такое бюджетное правило?
Эксперт считает решение верным для сохранения уровня рубля, но возникают вопросы об эффективности этого действия ЦБ.
«Но вряд ли эта мера даст значительный эффект из-за напряженной геополитической ситуации. Даже высокие цены на нефть, которые всегда поддерживает рубль, сейчас, увы, бессильны», – подчеркнула Дарья.
Финансист выделила следующие причины приостановки покупки валюты ЦБ:
- желание удержать курс рубля;
- сдержать инфляцию внутри России.
Рубль, по словам Дарьи, падает из-за трудной геополитической обстановки и ситуации вокруг Украины.
Дарья Мелешко. Фото из личного архива.
«Иностранцы из-за этого продают российские активы, и, соответственно, избавляются от рубля. Предложение на продажу рубля значительное, а спрос на покупку не столь велик, в результате, цена снижается», – отметила Дарья Мелешко.
Как такое решение отразится на жизни простых граждан? Изменятся ли цены на товары и услуги?
По мнению финансиста, меры ЦБ падение рубля не приостановят, поэтому доллар и другие валюты подорожают. Это приведёт к росту цен на импортные товары: продуктов, одежды, электроники, лекарств и стоматологии, косметики и др.
Что будет с курсом доллара в ближайшие три месяца?
«Это зависит от геополитической ситуации. Если дипломатический кризис затянется или произойдет эскалация конфликта с Украиной, за которой последуют санкции, то доллар подорожает до 82 рублей и выше. Если достигнут договоренности, то доллар со временем вернется к 74-75 рублям», – предположила Дарья.
Также финансист добавила, что российский рынок воспринимается иностранными инвесторами, как ненадёжным. Поэтому нужно время, чтобы иностранцы подготовились снова вкладывать деньги в наш фондовый рынок.