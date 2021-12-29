Врач рассказала как приготовить по-настоящему полезный бутерброд

Бутерброды или сэндвичи обычно считаются вредной едой, но их легко модифицировать и превратить в полезные. Как это сделать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Россияне относятся к бутербродам и сэндвичам как к аппетитному и достаточно плотному перекусу, но в то же время большинство из них уверены, что полезной подобную пищу точно не назовешь, отметила Дианова. По ее словам, это ошибочное представление. Если дополнять бутерброды овощами, они вполне могут стать частью здорового рациона.

- Смысл в том, что в обычном бутерброде не хватает клетчатки. Важно добавлять к нему овощной салат или просто пару огурцов или помидоров. Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше — 200 граммов, — сказала Дианова.

Перекус должен включать в два раза больше овощей, чем хлеба с мясом, колбасой или сыром, и тогда он будет полезным, пояснила она.

Другое важное условие, необходимое для приготовления хорошего бутерброда, — это отказ от использования белого хлеба.