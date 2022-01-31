Сыктывкарцы скупают лекарства для лечения ОРВИ и нервной системы

По данным онлайн-сервиса, ожидаемо в период пандемии лидируют по количеству проданных упаковок средства, применяемые при ОРВИ и ОРЗ. А вот больше всего средств горожане потратили на лекарства для поддержки и лечения нервной системы – за неполный январь порядка 80 тысяч рублей.

Между тем, в январе прошлого года в топе были препараты совсем других категорий. Лидером по сумме продаж оказались лекарства для пищеварительной системы. А вот по количеству – лекарственные средства при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

С помощью маркетплейса здоровья «Здравсити» сыктывкарцы ежемесячно делают несколько тысяч заказов. Помимо большого ассортимента лекарств, лечебной косметики, медицинских товаров, которые не всегда есть в наличии в обычной аптеке, онлайн-сервис предоставляет услугу курьерской доставки, что особенно актуально в период очередной волны коронавируса. Безрецептурные лекарства и товары для здоровья «Здравсити» готов привезти на дом в течение 2-х часов с момента заказа.

Рецептурные препараты можно заказать с бесплатной доставкой до ближайшей удобной аптеки. На сегодня в городе работают 72 партнерские аптеки, где можно получить свой заказ



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