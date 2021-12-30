Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни: гороскоп на 29 января

Многих представителей знака Овен будет отличать надежность. Им можно будет полностью доверять, потому что, начав какое-нибудь дело, они доведут его до конца и способны получить немалую прибыль. Звезды советуют Овнам вкладывать деньги в новые отрасли электронной промышленности.

День символизирует упорство. Настойчиво преследуя свои цели, вы поймете, что в конечном счете достигнете успеха, — так и произойдет. Не отступайте от намеченного и не сомневайтесь в своих силах и способностях.

Гороскоп на 29 января 2022 года Близнецы

Многие Близнецы будут ощущать упадок сил, ослабление иммунитета. Очередная атака вирусов и бактерий может перевести их на больничный режим. Чтобы избежать ослабления иммунитета, рекомендуется ударная доза витамина С и выполнение профилактических мероприятий. Полезен пост, очистительные процедуры.

Гороскоп на 29 января 2022 года Рак

Возможно, в этот день вы будете слишком заняты, и ваши близкие будут этим недовольны. Могут испортиться отношения с пожилыми родителями. Постарайтесь уладить конфликт. Не высказывайте близким встречных претензий.

Гороскоп на 29 января 2022 года Лев

День символизирует выбор, сомнения. Львы могут быть недоверчивы ко всему. Как только вы сделаете свой выбор, то наладится душевное равновесие. Вы будете внимательно относиться к своему избраннику, будете щедры и лояльны.

Гороскоп на 29 января 2022 года Дева

Сегодня повышается зависимость представителей этого знака оттого впечатления надежности или ненадежности, которое производят на них другие. Нельзя все время оглядываться на других. Идите своим путем.

Гороскоп на 29 января 2022 года Весы

День располагает к общению. Весы могут найти себе товарищей и, где бы они ни находились, станут «душой общества». Не стоит бездумно поддаваться любому случайному импульсу, лишь бы привлечь к себе внимание.

Гороскоп на 29 января 2022 года Скорпион

Неблагоприятный день – день серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими. Судьба посылает вам испытания, проверяет вас на прочность. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Воздержитесь от любой активной деятельности.

Гороскоп на 29 января 2022 года Стрелец

Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Женщин-Стрельцов ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Благоприятны покупки, заботы, связанные с профилактикой заболеваний, целительство. Мужчинам-Стрельцам звезды предсказывают изменения в личной жизни. Однако пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд перемены покажутся странными и непонятными.

Гороскоп на 29 января 2022 года Козерог

Опасный, тяжелый день. Проблемы окружат вас со всех сторон. Не отправляйтесь сегодня в путешествие или командировку, так как предприятие не оправдает ваших надежд. Исключите тяжелый физический труд, это связано с угрозой для здоровья. Вопреки неприятностям, чаще улыбайтесь – и в вашей жизни станет больше места для приятных ощущений и светлой любви. Проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видео, прослушиванием музыки.

Гороскоп на 29 января 2022 года Водолей

Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Первая половина дня чревата опасностями для здоровья, травмами, серьезными проблемами в отношениях с окружающими. Вторая половина дня сулит новые знакомства или романтические увлечения. Без особенных усилий вы сможете справиться с любым делом. В делах можно рассчитывать на помощь и советы друзей или родственников. Сон может быть вещим и исполниться ровно через неделю.

Гороскоп на 29 января 2022 года Рыбы

Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни. В первой половине дня агрессивность в отношениях с окружающими, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких и родственников. Следует разумно подходить к каждой проблеме, искать конструктивные решения, компромисс. Постарайтесь критически отнестись к собственным недостаткам и не ставить партнеру повышенных требований. Вторая половина дня будет сопряжена с нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости.