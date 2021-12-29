Яйца, мясо, молоко: какие продукты подешевели и подорожали в Коми за неделю

За прошедшую неделю цены на консервы мясные для детского питания выросли в среднем на 6,6%, колбасы полукопченые — на 5,3%, сосиски, сардельки — на 4,6%, крупу гречневую — на 3,4%, хлеб ржаной — на 2,7%, масло сливочное — на 2,4%, хлеб из пшеничной муки различных сортов — на 2,0%, сахар-песок — на 1,1%, свинину — на 0,8%, молоко пастеризованное — на 0,7%.

Мясо кур подешевело на 2,1%, яйца — на 1,4%, молоко стерилизованное — на 0,5%.