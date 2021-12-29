Яйца, мясо, молоко: какие продукты подешевели и подорожали в Коми за неделю

За прошедшую неделю цены на консервы мясные для детского питания выросли в среднем на 6,6%, колбасы полукопченые — на 5,3%, сосиски, сардельки — на 4,6%, крупу гречневую — на 3,4%, хлеб ржаной — на 2,7%, масло сливочное — на 2,4%, хлеб из пшеничной муки различных сортов — на 2,0%, сахар-песок — на 1,1%, свинину — на 0,8%, молоко пастеризованное — на 0,7%.
Мясо кур подешевело на 2,1%, яйца — на 1,4%, молоко стерилизованное — на 0,5%.
Из плодовоовощной продукции свекла подорожала на 1,1%, картофель — на 0,8%, капуста белокочанная — на 0,7%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров смартфоны подешевели на 1,2%.
В группе наблюдаемых медикаментов выше, чем на прошлой неделе, отмечены цены на эргоферон на 2,3%, ренгалин — на 1,1%. Одновременно аллохол подешевел на 2,3%.
Цены на дизельное топливо увеличились на 5,5%, бензин автомобильный — не изменились.