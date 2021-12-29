Минздрав Коми раскрыл подробности привлечения студентов на борьбу против «омикрона»

Студентов-медиков привлекут для работы в медучреждения Сыктывкара. Портал PG11.ru выяснил у Минздрава Коми и СГУ им. Питирима Сорокина, куда направят студентов, заплатят ли им за работу и как изменится их учебный процесс.

В министерстве «Pro Городу» пояснили, что для привлечения студентов-медиков на борьбу со штаммом «омикрон» проводили три мероприятия:

14 января 2022 года прошёл оперативный штаб с привлечением образовательных учреждений Сыктывкара, Ухты, Воркуты; 19 января 2022 года Игорь Дягилев встречался со студентами мединститута СГУ им. Питирима Сорокина; в медицинские вузы за пределами Коми направили письма о возврате студентов, которые обучаются по договорам от Республики Коми.

При этом точную сумму, которую получат студенты за работу, в Минздраве не назвали. Она будет зависеть от должности, на которую примут студента. В 2021 году медработник в Коми в среднем получал 36 513 рублей.

В ведомстве также отметили, что образовательные учреждения могут увеличить количество практических часов в учебном плане студентов. Учащихся возьмут на такие направления:

врач-стажёр, группа «клиническая медицина». Для допуска нужно пройти дополнительное обучение, как минимум 36 часов;

на должности со средним медобразованием под контролем старшей медсестры. Для допуска нужно уже отучиться в учреждение как минимум 3 курса и также дополнительно пройти подготовку 36 и более часов;

высшее образование по направлениям «педиатрия» и «стоматология» без аккредитации. Их допустят для проведения осмотров пациентов перед вакцинацией.

«Если в образовательной программе нет такого пункта, то только с согласия студентов мы можем их привлечь на работу. Возрастной ценз тоже предусмотрели. Студентам до 18 лет нельзя обслуживать инфекционных больных», – пояснили в Минздраве.

«Pro Город» обратился в СГУ им. Питирима Сорокина, чтобы подтвердить информацию от министерства. В СГУ им. Питирима Сорокина предоставят Минздраву как минимум 340 учащихся.