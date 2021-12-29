В России увеличится размер материнского капитала

С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.

В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка – с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тыс. рублей.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.