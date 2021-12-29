Сертификат о медотводе от вакцинации против COVID-19 можно будет получить на «Госуслугах»

Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции, теперь смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг. Такое постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг.