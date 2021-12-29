Сертификат о медотводе от вакцинации против COVID-19 можно будет получить на «Госуслугах»

Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции, теперь смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг. Такое постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг.
Сертификат о наличии противопоказаний к вакцинации будет отображаться в личном кабинете в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19", где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.
Вопрос обсуждался на заседании Правительства 27 января. Михаил Мишустин напомнил, что решение о наличии противопоказания принимают только врачи, оценив состояние пациента, изучив историю его болезни. "В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить своё здоровье", – отметил глава кабмина.