Информация о сторис с оценкой глав регионов России от премьер-министра оказалась фейком

Пресс-служба правительства заявила, что у премьер-министра Мишустина нет Instagram, сообщает Lenta.ru.

У премьер-министра России Михаила Мишустина нет личных аккаунтов в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе правительства.

Так в правительстве прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что фейковый аккаунт председателя правительства выложил в Instagram сторис с просьбой к подписчикам оценить работу губернаторов регионов.