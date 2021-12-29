День отмечен неудовлетворенностью: гороскоп на 28 января

Может случиться так, что Овны сосредоточатся на проблемах, связанных с социальными обязательствами людей, с правовой деятельностью, защитой права на труд. И это будет способствовать их карьерному росту. Будьте активными, и вы сможете облегчить продвижение по социальной лестнице себе и своим близким, но не вмешивайтесь в дела, находящиеся вне вашей компетенции.

Сегодня повышается зависимость представителей этого знака от того впечатления надежности или ненадежности, которое производят на них другие. Нельзя все время оглядываться на других. Идите своим путем.

Гороскоп на 28 января 2022 года Близнецы

Многие Близнецы сегодня будут фаталистами, так как усилится ощущение, что их судьба определяется некими глубокими, но чуждыми им самим соображениями и придает их жизни характер совершенной неотвратимости тех или иных событий. Вы должны сегодня делать то, чего от вас ждут, но осознанно, по-своему направляя ход событий.

Гороскоп на 28 января 2022 года Рак

Пассивный день. Может случиться так, что Раки потеряют интерес к жизни. В лучшем случае они будут чем-то заниматься, полностью сняв с себя ответственность. Отдыхайте, но не расхолаживайтесь, иначе вы подведете кого-то из близких.

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Гороскоп на 28 января 2022 года Лев

Благоприятный день, символизирующий надежду на лучшее будущее. Где бы Львы ни находились, они могут открыть перед своими близкими новые захватывающие перспективы. Наверное, будет лишним призывать Львов к осторожности. И все же — не пускайтесь в безумные и бессмысленные авантюры.

Гороскоп на 28 января 2022 года Дева

Труднее всего сегодня придется вашим домашним: несмотря на свое внешнее спокойствие, вы можете быть скрытными, уклончивыми и хитрыми. Не удивляйтесь, если окажетесь в одиночестве.

Гороскоп на 28 января 2022 года Весы

День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни. Опасайтесь физических и психологических перегрузок, из-за которых вы можете заболеть. Нужно «держать себя в руках», смотреть на чередование удач и неудач как на естественную смену дня и ночи.

Гороскоп на 28 января 2022 года Скорпион

Помимо привычного графика дом-работа-дом представителей знака Скорпион ждут общественные обязанности, которые отнимут много времени и сил. Возникшая привязанность может быть непродолжительной. Взявшись за какое-либо дело, не оставляйте его незавершенным. Выберите цель и идите к ней, пока ее не достигнете.

Гороскоп на 28 января 2022 года Стрелец

Возможно, сегодня Стрельцов ждут уверения в любви и уважении. Вы уже давно мечтаете, чтобы произошло что-то необыкновенное и сразу стало ясно, что это ключ к счастью. Несмотря на то что вы предпочитаете все делать сами, все же следует иногда принимать «подарки судьбы» и извлекать из этого пользу.

Гороскоп на 28 января 2022 года Козерог

День пассивный, созерцательный. Болезнь, начавшаяся в этот день, блокирована и не перейдет ни на какие органы, но требует кропотливого лечения. Необходима концентрация, противопоказана поспешность (спешите медленно). Залог выздоровления в неукоснительных следованиях медицинским предписаниям.

Гороскоп на 28 января 2022 года Водолей

Могут сложиться непростые отношения у родителей и у их уже взрослых детей, однако оснований для серьезной конфронтации не будет. Нужно понимать, что дети имеют право на самоопределение. Позвольте им сделать самостоятельный шаг. С течением времени молодые Водолеи будут набираться опыта семейной жизни, и все наладится.

Гороскоп на 28 января 2022 года Рыбы

Сегодня у некоторых представителей этого знака могут проявиться не свойственные им позерство, склонность к драматизации, желание вызвать сопереживание. Уязвимо сердце. Нельзя чрезмерно нагружать сердце. Нежелательны операции на спине и грудной клетке. Хорошо лечить нервную систему, суставы, ноги, органы зрения.