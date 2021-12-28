В Коми мать-одиночку лишили пособия, пока она лежала в больнице с ребенком

На момент обращения с иском в суд истец состояла на учете в центре занятости населения в качестве безработной с назначением и выплатой пособия в течение 6 месяцев с даты постановки на учет. В назначенный день для перерегистрации истец в службу занятости не явилась. В это время она ухаживала за своим несовершеннолетним ребенком, который лежал в больнице. После выписки женщина предоставила в центр занятости справку из стационара о временной нетрудоспособности ребенка.

Однако в центре занятости отказались принимать справку, а выплату пособия по безработице женщине прекратили. Там посчитали, что она без уважительных причин нарушила условия и сроки перерегистрации в качестве безработного. В центре занятости это обосновали тем, что она не предоставила листок нетрудоспособности в подтверждение неявки.