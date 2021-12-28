В Коми мать-одиночку лишили пособия, пока она лежала в больнице с ребенком

На момент обращения с иском в суд истец состояла на учете в центре занятости населения в качестве безработной с назначением и выплатой пособия в течение 6 месяцев с даты постановки на учет. В назначенный день для перерегистрации истец в службу занятости не явилась. В это время она ухаживала за своим несовершеннолетним ребенком, который лежал в больнице. После выписки женщина предоставила в центр занятости справку из стационара о временной нетрудоспособности ребенка.
Однако в центре занятости отказались принимать справку, а выплату пособия по безработице женщине прекратили. Там посчитали, что она без уважительных причин нарушила условия и сроки перерегистрации в качестве безработного. В центре занятости это обосновали тем, что она не предоставила листок нетрудоспособности в подтверждение неявки.
Истец сочла решение госучреждения незаконным и потребовала не прерывать период нахождения на учете по безработице и выплатить за указанный период пособие по безработице.
Суд установил, что истец не явилась в центр занятости населения все-таки по уважительной причине, поскольку находилась на лечении со своим несовершеннолетним ребенком, которого воспитывает одна. Кроме того, по закону не предусмотрена выдача безработному лицу листка нетрудоспособности по уходу за ребенком по случаю его болезни.
Суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав ГУ РК «Центр занятости населения Корткеросского района» не прерывать период нахождения истца на учете по безработице и выплатить женщине пособие по безработице в размере 57 685 рублей.