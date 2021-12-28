В Минздраве Коми рассказали, как получить медотвод от вакцинации

17 января опубликовали изменения в список противопоказаний к прививке от коронавируса. Портал PG11.ru обратился в Миздрав Коми и выяснил, как теперь врачи будут выявлять тех, кому нельзя делать прививку.

В министерстве сообщают, что для медотвода потребуется запись в амбулаторной карте, также подойдут другие медицинские документы.