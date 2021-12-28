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В Минздраве Коми рассказали, как получить медотвод от вакцинации

В Минздраве Коми рассказали, как получить медотвод от вакцинациифото из архива PG11.ru

17 января опубликовали изменения в список противопоказаний к прививке от коронавируса. Портал PG11.ru обратился в Миздрав Коми и выяснил, как теперь врачи будут выявлять тех, кому нельзя делать прививку.

В министерстве сообщают, что для медотвода потребуется запись в амбулаторной карте, также подойдут другие медицинские документы.

Сама процедура выявления противопоказаний будет проходить так:

  • создают иммунологическую комиссию;
  • документы рассматривают очно или заочно;
  • выносят решение о праве человека на медотвод;
  • заверяют справку подписью заместителя главного врача учреждения или председателя иммунологической комиссии.

По данным Яндекса, в Коми в последние две недели возросло число заражений коронавирусом. За этот период людей заболело в 6,23 раза больше: 14 января было 100, 27 января стало 623.

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